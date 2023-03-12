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Meteoroloji alarm verdi kuvvetli geliyor! 57 şehre sağanak ve fırtına uyarısı işte o şehirlerin listesi...

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Meteoroloji alarm verdi kuvvetli geliyor! 57 şehre sağanak ve fırtına uyarısı işte o şehirlerin listesi...

Türkiye soğuk ancak kurak geçen kış ayının ardından Mart yağışları için ümitlendi. Meteoroloji'den üst üste şehirlere yağış uyarısı gelmeye başladı. Meteoroloji, pazar günü için 57 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin paylaştığı, Türkiye'de 5 günlük haritalı hava durumu raporu dikkat çekti. İşte güncel hava durumu...

Meteoroloji alarm verdi kuvvetli geliyor! 57 şehre sağanak ve fırtına uyarısı işte o şehirlerin listesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı geldi. Son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji alarm verdi kuvvetli geliyor! 57 şehre sağanak ve fırtına uyarısı işte o şehirlerin listesi...

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. 

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Meteoroloji alarm verdi kuvvetli geliyor! 57 şehre sağanak ve fırtına uyarısı işte o şehirlerin listesi...

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji alarm verdi kuvvetli geliyor! 57 şehre sağanak ve fırtına uyarısı işte o şehirlerin listesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 57 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. O iller şöyle oldu:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, 

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