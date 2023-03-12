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Soruşturma açıldı... İzmir'de 40 günlük bebek annesi yaşamını yitirdi

Soruşturma açıldı... İzmir'de 40 günlük bebek annesi yaşamını yitirdi

İZMİR'in Buca ilçesinde 40 günlük anne olduğu öğrenilen 19 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasından çıktığı öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangın, 10 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında Göksu Mahallesi 684/12 sokaktaki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 günlük kız çocuğu annesi Nazlı Göl (19), çocuğu ve dini nikahlı eşi B.K. ile evinde bulunduğu esnada bir anda alevler daireyi sardı. B.K., bebeği kucağına alıp kendisini dışarı çıkartırken, daha sonra Nazlı Göl'ü de almak için içeri girmek istedi.

Alevlerin geçit vermemesi üzerine B.K. eve giremezken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, elektrik sobasından çıktığı öne sürülen yangın esnasında evde mahsur kalan Nazlı Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

40 günlük bir kız çocuğu annesi olduğu öğrenilen Göl'ün ölümü yakınlarını yasa boğarken, yapılan incelemenin ardından talihsiz genç kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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