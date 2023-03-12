Nursema'nın gerdek gecesi! 'Soyun lan' diye bağırdı Kızılcık Şerbeti son bölümdeki sahne gündem oldu
Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisi olay yaratmaya devam etti. Son bölümdeki 'gerdek gecesi' sahnesi gündem oldu. İbrahim'i istemeyen Nursema'nın başına bakın neler geldi...
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi Show Tv ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizideki zorla imam nikahı sahnesinden sonra 'gerdek gecesi' sahnesi de olay oldu.
Adından sıkça söz ettiren dizi sosyal medyayı çalkalamaya devam ediyor. Son bölümde ailesinin zoruyla sevmediği biriyle evlendirilen Nursema’nın başına neler geldi?
Gönlü Umut'ta olan Nursema, babasının arkadaşına yıllar önce verdiği bir sözden dolayı zorla nikah masasına oturtuldu.
Annesine "Beni bırakma" sözleriyle yardım çığlıkları atan Nursema ile evlendiği adamın gerdek gecesi sahnesi ise izleyenlerin boğazını düğümledi.