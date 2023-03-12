BIST 5.385
DOLAR 18,97
EURO 20,18
ALTIN 1.140,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şoförle tartıştıktan sonra otobüsten indirildi! Çok feci yolda yürürken...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şoförle tartıştıktan sonra otobüsten indirildi! Çok feci yolda yürürken...

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde iddialara göre şoförle tartıştıktan sonra yolcu otobüsünden indirilen genç, yolda yürürken aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, yolcu otobüsünde seyahat eden Ferdi Demirbilek (27) ile şoför arasında bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Demirbilek, Arifagazili köyü yakınlarında otobüsten indirildi.

Otobüsten indirildikten sonra ana yolda yürürken Demirbilek'e, Hayati T. (54) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen Demirbilek, feci şekilde hayatını kaybetti. 
Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Hulusi Akar'dan iddialara cevap: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
Bakan Hulusi Akar'dan iddialara cevap: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü
Silvan'da görme engelli genç kız feci şekilde can verdi
Silvan'da görme engelli genç kız feci şekilde can verdi
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Karar yayımlandı! Bursa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Karar yayımlandı! Bursa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Takım otobüsü kaza yaptı! 14 kişi yaralandı, futbolcuların durumu ağır
Takım otobüsü kaza yaptı! 14 kişi yaralandı, futbolcuların durumu ağır
Kocaeli'de korkunç olay! Dışarıya çıktı kanlar içinde kaldı
Kocaeli'de korkunç olay! Dışarıya çıktı kanlar içinde kaldı
Ümit Özat "severim ama" deyip şok iddiayı ortaya attı: Siyasi gücünü kullanarak Trabzonspor'a hoca oldu
Ümit Özat "severim ama" deyip şok iddiayı ortaya attı: Siyasi gücünü kullanarak Trabzonspor'a hoca oldu
Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi’nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı
Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi’nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı
Uganda'dan Sivas'a çocuk bakıcılığı yapmaya geldi neden müslüman olduğunu anlattı
Uganda'dan Sivas'a çocuk bakıcılığı yapmaya geldi neden müslüman olduğunu anlattı
Isparta'da 16 yaşındaki Dudu Dicle 3 gündür kayıp! "Kızınız elimizde" diye telefon geldi
Isparta'da 16 yaşındaki Dudu Dicle 3 gündür kayıp! "Kızınız elimizde" diye telefon geldi
2023 LGS tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
2023 LGS tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu