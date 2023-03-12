Şoförle tartıştıktan sonra otobüsten indirildi! Çok feci yolda yürürken...

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde iddialara göre şoförle tartıştıktan sonra yolcu otobüsünden indirilen genç, yolda yürürken aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, yolcu otobüsünde seyahat eden Ferdi Demirbilek (27) ile şoför arasında bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Demirbilek, Arifagazili köyü yakınlarında otobüsten indirildi.

Otobüsten indirildikten sonra ana yolda yürürken Demirbilek'e, Hayati T. (54) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen Demirbilek, feci şekilde hayatını kaybetti.

Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.