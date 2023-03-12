Depremde 2 dairesini 6 lüks arabasını 8 motorsikletini kaybetti '30 milyonluk adamdım' dedi her şeyi anlattı
Adıyaman'da oto galericilik yapan Sercan Sevim depremde anne ve babası dahil 13 yakınını kaybetti. Sevim, "Depremden önce 30 milyonluk adamdım, 3 milyon lira da borcum vardı. Şu an eksi 3 milyondayım" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem Adıyaman'da da deyim yerindeyse taş taş üstünde bırakmadı. Depremin şiddeti ile çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan binlerce vatkandaş da hayatını kaybetti. Deprem'de annesi Fatma Hanım Sevim ile babası Mehmet Sevim'i kaybeden oto galerici Sercan Sevim yaşadıklarını Sabah gazetesine anlattı.
Deprem öncesi Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde yeni Migros'un yanında oto galericilik yaptığını belirten Sevim; "30 milyon liralık adamdım. Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanında 2 dairem vardı. Galeride 6 adet son model lüks araçla 8 tane motorsikletim vardı. Apartman yıkıldı. Araçların hepsi de enkaz altında kaldı, hurdaya döndü. Bundan sonra ne yaparım nasıl yaşarım bilmiyorum." diye konuştu.
Yaşadıklarımız televizyonlardaki kıyamet filmlerinin fragmanı gibiydi diye konuşan Sevim sözlerini şöyle sürdürdü: "Anne ve babamın cenazelerini enkaz altından 8. günde çıkarttık. Onlarla birlikte aileden toplam 13 kaybım var.
Çok zor anlardı
Bizim oturduğumuz ev yıkılmadı. Su güne kadar böyle bir duyguyu ne yaşadık ne de gördük. Allah bundan sonra bir daha yaşatmasın. Çok zor anlardı. Allah ne düşmanımıza ne de dostumuza böyle birşey yaşatmasın.