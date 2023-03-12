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Hem gram azaldı hem zam geldi! İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Hem gram azaldı hem zam geldi! İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye, 11 ayın sultanı Ramazan'ı beklemeye başladı. 23 Mart günü Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesi şehirlerde Ramazan pidesinin fiyatı belli olmaya başladı. İzmir'de Ramazan pidesi bu yıl 10 liradan satılacak.

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Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde birçok ilde Ramazan pidesinin fiyatları belli olurken, İzmir'de de karar alındı. İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak.

"Biz 20 gram fedakarlık yaptık"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, "İzmir’de Ramazan pidesi 320 gram olarak 10 liradan satılacak. Ankara’da 300 gramı 10 liradan satılıyor; biz 20 gram fedakarlık yaptık. Karar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde alınıyor ve İzmir Ticaret Odası olarak bu karara uyuyoruz" diye konuştu.

Ankara'da da belli olmuştu

Geçtiğimiz gün Ankara'da Ramazan pidesi fiyatı belli olmuştu. Başkentte geçen yıl 250 gramı 5 TL'den satılan Ramazan pidesi bu yıl 300 gram olarak 10 TL'den satılacak.

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