Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a yanıt: Atatürk’ün emriyle İsmet Paşa da sattı

Kahramanmaraş merkezli büyük deplerin ilk günlerinde Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Şahan Gökbakar'ın tweetine cevap verdi. Kınık, "Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürkün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştirilerin odağında.

Komedyen Şahan Gökbakar'ın, Twitter hesabından Kınık’ın fotoğrafını “Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar…” sözleriyle yaptığı paylaşıma Kınık'tan cevap gecikmedi.

"Atatürkün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var"

Kızılay Başkanı Kınık, Gökbakar'a şu ifadelerle tepki gösterdi. İşte Kerem Kınık'ın o mesajı:

''Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım.

Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım.

Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil.

"Kızılay o para ile tekrar çadır dikiyor"

Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı. Ahbap derneği Kızılayın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürkün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır'' dedi.

Gökbakar'dan yanıt

Atışmanın ardından Şahan Gökbakar'dan yanıt geçikmedi. Gökbakar Kerem Kınak'a; ''Kerem bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin TL'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef...'' ifadelerini kullandı.