Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Son haftaya kadar...

Seçim anketleri merak konusu olmaya devam ediyor. AK Parti kaynaklarından kulis aktaran Yazar Ersin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 53-55 bandında göründüğünü yazdı.

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2023 seçimlerine az bir süre kala anket sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor. Çok farklı çıkan anket sonuçları kafaları karıştırıyor.

Özellikle de Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası seçmenin bakışı daha çok merak edildi.

Muhalefete yakın medyada Millet İttifakı'nın önde olduğu yönünde anket sonuçları dikkat çekiyor.

Peki AK Parti ne diyor? İktidar cephesinde anketlere dair konuşulanları Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, "Masadaki son anket!" başlıklı yazısında böyle aktardı:

En sağlıklı veri önümüzdeki hafta çıkacak

"Lakin herkes birbirine anket soruyor. Erdoğan’ın masasında yeni bir anket var mı mesela? AK Parti’deki kaynaklarım, Erdoğan’ın masasında her zaman son anketler olduğunu söylüyor. Çünkü AK Parti sahadaki veriyi düzenli ölçüyor. Önümüzdeki 14 Mayıs Seçimlerine dair sağlıklı verilerin ise önümüzdeki hafta ortaya çıkması bekleniyormuş.

"Yüzde 53-55 bandında görülmüş hep"

Erdoğan’ın ilan edilmiş bir rakibi var artık. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşene kadar yapılan araştırmalarda, olası adaylar üzerinden değerlendirme yapılabiliyordu. Erdoğan’ın oyu, karşısındaki adaya göre yüzde 53-55 bandında görülmüş hep. Peki şimdiki fotoğraf ne? Fotoğrafı Erdoğan çekti aslında.

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını ilan ettiği konuşmasında şöyle bir cümle kurdu Cumhurbaşkanı: “Ülkemiz seçim gündemini bir an önce geride bırakmalı.” Masadaki "son anket" biraz da bu cümleydi… Kendinden emin, kazanacağından şüphe duymayan, deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına ve yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmesine odaklanmış, bu arada seçim kararı alıp memleketi sandığa götüren bir liderin özgüveni diyebiliriz...

"Erdoğan’ın henüz sahaya inmediğini hesaba katsalar bari"

Başta Meal Akşener olmak üzere bazı muhalefet liderlerinin depremin ilk günlerinde “bu şartlarda seçim ertelenir” demesine rağmen Erdoğan 14 Mayıs’tan geri adım atmadı. Yılların tecrübesi, siyaset dahiliği ve seçim başarılarının yanı sıra; partisine, ittifak ortaklarına ve halka sonuna kadar güvenen Erdoğan’ın masasındaki son anket de 14 Mayıs’ta sandıktan çıkacak sonuca çok yakındır. Bekleyip göreceğiz. Sahte anketlerle moral bozanlar ya da heyecanlananlar Erdoğan’ın henüz sahaya inmediğini hesaba katsalar bari..."