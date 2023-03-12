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Meral Akşener'in kandırıldığı ortaya çıktı! Erdoğan Aktaş bomba kulis paylaştı meğer son toplantıda

Meral Akşener'in kandırıldığı ortaya çıktı! Erdoğan Aktaş bomba kulis paylaştı meğer son toplantıda

Meral Akşener'in altılı masaya dönmesini sağlayan önerinin adaylığın ilan edildiği son altılı masa toplantısında değiştiği ortaya çıktı. Yazar Erdoğan Aktaş, "Akşener’e ilk söylenen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak sadece iki Başkan'ın adının açıklanacak olmasıymış." ifadelerine yer verdi.

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Altılı masanın son toplantısında yaşananlar daha uzun süre konuşulacak türden.

Üç gün süren krizin perde arkasında yaşananlar bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Saatlerce süren toplantıda yaşanan gerilim ve Akşener ile Babacan arasındaki kavganın dışında bir başka ayrıntı daha ortaya çıktı. 

Bu formüle ikna olup masaya dönmüş

tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, "Meral Akşener kandırıldı mı?" başlıklı yazısında Akşener'in ikna süreciyle ilgili bilinmeyen detayı  paylaştı:

"Meral Akşener’i Masa'ya tekrar dönmeye ikna eden formül, İmamoğlu ve Yavaş’ın, sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak gösterilmesi değilmiş. Akşener’e ilk söylenen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak sadece iki Başkan'ın adının açıklanacak olmasıymış. “Yani 1+2 formülü.”

Buna göre, Kemal Kılıçdaroğlu Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacak ve yardımcıları olarak sadece iki Başkan ilan edilecekti. İşte Meral Akşener bu formüle ikna olup Masa'ya dönmeyi kabul etmişti.

Dört parti lideri de yardımcı olarak açıklandı

Ancak Saadet Partisi Genel Merkezi’nde karşılaştığı manzara çok farklı oldu. Diğer dört parti lideri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıklanacaktı.

Tam bu noktada gerilim arttı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bu formülün kendilerine sorulmadığını, bilgileri dışında açıklandığını söyledi. Ayrıca Babacan, 1+2 formülünün anayasaya aykırı olduğunu, Belediye Başkanları'nın aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olamayacağını söyledi.

Akşener toplantıya katılmadan önce milletvekili olacağını söylemiş

Son toplantıya katılmadan önce Meral Akşener partisindeki arkadaşlarına, Cumhurbaşkanı Yardımcıları arasında olmayacağını, milletvekili olarak meclise gireceğini söylemişti. Fakat tüm hesaplar karıştı. O dakikaya kadar, İmamoğlu-Yavaş formülü de kamuoyunda büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı bile.

"O zaman ben de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağım”

Kim bilir, belki de bir kez daha Masa'dan ayrılmasının nedenlerini seçmene anlatamayacağını ve bunun siyasi faturasını ne denli ağır olacağını da düşünerek toplantıyı terk etmedi.

Fakat karşılaştığı durum sonucunda, “Bunun sonuçlarıyla siz yüzleşeceksiniz. Ayrıca çoktan çok, azdan az gider. O zaman ben de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağım” diyerek bildiriye imza attı.

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