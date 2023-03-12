Visca muhteşem döndü, Trabzonspor ikinci yarı fişi çekti!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Adana Demispor'da 22. dakikada kırmızı kart gören Belhanda'nın ardından ilk yarısı 1-1 biten maçta ikinci yarıda oyuna ağırlığına koyan Trabzonspor 8 haftadır forma giymeyen Edin Visca'nın muhteşem geri dönüşüyle sahadan 4-1'lik skorla ayrılarak haftayı 3 puan ile kapatmasını bildi.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yusuf Yazıcı, 77. dakikada Vitor Hugo, 81. dakikada Edin Visca ve 90+4. dakikada Umut Bozok attı. Adana Demirspor'un tek golünü 45+1. dakikada Badou Ndiaye kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 41'e yükseltirken Adana Demirspor, 42 puanda kaldı.

Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise Gaziantep FK ligden çekildiği için önümüzdeki hafta karşılaşmaya çıkmayacak.

Belhanda kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 22. dakikasında Bruno Peres'e tokat atan Adana Demirsporlu Belhanda direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Abdullah Avcı olamadan ilk maç

Teknik Direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz istifasını sunmuştu. Avcı'nın ayrılığının ardından Trabzonspor bu karşılaşmaya Orhan Ak yönetiminde çıktı.

Visca muhteşem döndü

Sakatlığı nedeniyle 8 haftadır sahalarda uzak kalan Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, bu karşılaşmayla sahalara göndü. Maçın 76. dakikasında Siopis'in yerine oyuna dahil olan Visca karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistlik performansla tamamladı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 1-0

25. dakikada Doğucan Haspolat'ın pasında topla buluşan Abdulkadir Ömür, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın sağındaki kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

41. dakikada Cherif N'Diaye'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ebre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Rodrigues'in kale sahasına gönderdi topu Hugo kornere çeldi.

45+1. dakikada Sevensson'un pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Badou N'Diaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa Mert Çetin kafayı vurdu, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

78. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında topu iyi takip eden Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada sol çaprazdan Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta top kalece Ertaç'ın da müdahalesine rağmen filelere gitti. 3-1

88. dakikada Gomez'in sağ çaprazdan ceza sahası içine doğru pasında Hamsik'in gelişine vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

90+4. dakikada Eren Elmalı'nın sol çaprazdan penaltı noktasına çıkardığı topu iyi takip eden Umut Bozok, meşin yuvarlağı kalecinin Ertaç'ın solundan ağalarla buluşturdu. 4-1