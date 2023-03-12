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Ankara Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı

Ankara Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı

Ankara Valiliği, bugün ve yarın beklenen sağanak ve kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre bugün ve yarın, Ankara'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, yarın havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don beklendiği bildirilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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