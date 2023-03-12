Kocaeli'de ziyarete gittiği annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir evlat kahreden manzarayla karşılaştı. Ziyarete geldiği annesini evde hareketsiz şekilde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 72 yaşındaki annenin hayatını kaybettiği belirlendi.Abone ol
Olay, Yenikent Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Aydın Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Firuze Ateş’in kızı sık sık ziyaret ettiği annesinin evine geldi.
İçeri girdiğinde annesi Firuze Ateş’i yerde yatar vaziyette gören kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.