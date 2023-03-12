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91 yaşındaki Kore gazisi Temel dedenin tek isteği

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
91 yaşındaki Kore gazisi Temel dedenin tek isteği

Silivri’de yaşayan 91 yaşındaki Kore gazisi Temel Arslantaş'ın tek isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi görebilmek. Dileğini gerçekleştirmek için oğlu ile birlikte Ankara'ya gideceğini söyleyen Temel Arslantaş, "Çarşamba günü geliyorum Cumhurbaşkanım, beni bekleyin" dedi.

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91 yaşındaki Kore gazisi Temel Arslantaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye olan sevgisini dile getirdi.

Tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu söyleyen Arslantaş, Çarşamba günü bu dileğini gerçekleştirmek için Ankara'ya gideceğini ifade etti.

Arslantaş, "Onlar büyük adam, memleket için çalışıyorlar. Gece gündüz dua ediyorum. Gece gündüz memleket için çalışıyorlar, babamız olsa uğraşmaz. Adam çok şeyle uğraştı. İstanbul’da su bulamazdık, belediye reisi oldu da su akıttı. Memleket için çok uğraştı. Çok çalışıyor diye hapse de attılar. Çarşamba günü geleceğim Cumhurbaşkanım, bekle beni" dedi.
Temel Arslantaş’ın oğlu Hakan Arslantaş da, "Babamın benden son bir isteği vardı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’yi görmeyi çok istiyordu. İnşallah bu Çarşamba günü kısmet olursa Ankara’ya gideceğiz. İnşallah görüşme fırsatı bulabiliriz" diye konuştu.

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