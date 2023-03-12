Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'da 183 bin konut, 15 bin köy evi yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da çadır kenti ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz." dedi.

Abone ol

Hatay'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün üçüncü kez Hatay'a gelmiş oluyorum ve Cumhur ittifakı olarak buraydayız. Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte ziyaretleri yaptık asla Hatay'ı yalnız bırakmayacağız. Bazıları kendi yakınlarından pek çok kişiyi kaybetmelerine rağmen şehirleri için canla başla çalıştılar. Önümüzdeki dönemde şehrimize gelerek sizlerle dertleşip, çalışmaları denetleyeceğiz." dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Hatay'da 183 bin konut 15 bin köy evi yapacağız"

Sırf enkaz kaldırma çalışmasının bile ne kadar büyük iş olduğunu en iyi siz görüyorsunuz. Bu arada yeni konutların inşası için hazırlıkları sürdürüyor. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte Hatay da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da 15 bin 785 konut inşa edeceğiz. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor.

Daha önceki depremlerde depremlerde, sellerde, terör olaylarında şehirlerimizi nasıl sıfırdan inşa ettiysek bu kez de kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yeni konutların teslimine kadar geçici barınma merkezlerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Konteyner kentlerle devam ettiriyoruz. 2 ay içinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzelerin hizmetine sunuyoruz.

Yeni kuyuların devreye alınması ve artırma tesisin aktifleştirilmesi ile mesele çözülecektir. Depremde her seviyede zarar gören hanelerimize yapılan 10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzeredir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor.

"İşi gücü yalan"

Ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimize destek verilmediğinden yem verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Tabi böylesine büyük afette biz can derdindeyiz o yalan derdinde.

Sen buralara ne zaman geldin?

İnsan iradesini aşan durumların olmaması aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Büyük felaketi yaşadığımız dönemde böyle iftira içine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin üç kez kendim geldim arkadaşlarım ile burada oldum tüm heyetim anında ilk gün kendilerini buralara gönderdim. Eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir.

Yeni bir Kırıkhan kurmaya var var mıyız? Asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışması ile geleceğiz.