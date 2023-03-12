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Bodrumspor Çaykur Rizespor maçın olay! Yöneticiler tribünde birbirine girdi

Bodrumspor Çaykur Rizespor maçın olay! Yöneticiler tribünde birbirine girdi

Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçının ardından iki ekibin yöneticileri arasında arbede yaşandı. Localara girmeye çalışan Çaykur Rizespor yöneticilerine güvenlik güçleri engel oldu.

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Çaykur Rizespor yöneticileri golün ardından sevinçlerine tepki gösteren Bodrumsporlu yöneticilerle tartıştı.

Maç sonunda protokol tribünü ve locaların olduğu alanda tartışma çıktı. Rizesporlu bazı yöneticiler, localardaki Bodrumspor yöneticileri ile kavgasında araye güvenlik güçleri girdi. Arbede arasında kalan çocuklar ezilme tehlikesi atlattı. Olaylar güçlükle yatıştırıldı.

Maçın büyük bölümünde Çaykur Rizesporlu taraftarlar, teknik adamları Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı.

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