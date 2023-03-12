Tepki çeken 'gerdek' sahnesi! RTÜK harekete geçti: Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme

Show TV'de yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır" denildi.Abone ol
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" isimli dizide kadına şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
Camdan atılmıştı
Dizinin son bölümünde, ailesi tarafından istemediği bir kişiyle zorla evlendirilen Nursema karakteri, 'Gerdek gecesi'nde istemeyerek evlendirildiği kişi tarafından camdan atılmıştı. Sosyal medyada diziye kadına şiddetin özendirildiği gerekçesiyle tepki gösterilmişti.
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Foto Galeri Nursema'nın gerdek gecesi! 'Soyun lan' diye bağırdı Kızılcık Şerbeti son bölümdeki sahne gündem oldu