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Tepki çeken 'gerdek' sahnesi! RTÜK harekete geçti: Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme

Tepki çeken 'gerdek' sahnesi! RTÜK harekete geçti: Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme

Show TV'de yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır" denildi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" isimli dizide kadına şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Camdan atılmıştı

Dizinin son bölümünde, ailesi tarafından istemediği bir kişiyle zorla evlendirilen Nursema karakteri, 'Gerdek gecesi'nde istemeyerek evlendirildiği kişi tarafından camdan atılmıştı. Sosyal medyada diziye kadına şiddetin özendirildiği gerekçesiyle tepki gösterilmişti.

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