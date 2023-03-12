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Şanlıurfa'da kahreden olay! 11 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da kahreden olay! 11 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken feci şekilde can verdi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kayalıklarda oyun oynayan 11 yaşındaki kız çocuğu, tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, Siverek’e bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evinin çevresinde bulunan kayalıklarda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada yerinden oynayan tonlarca ağırlıktaki kaya, 11 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi.

Durumu fark eden ailesi kendi çabalarıyla çocuğu kayanın altından çıkaramayınca, durumu jandarma ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, çocuğu kayanın altından çıkararak Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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