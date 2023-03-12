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Şanlıurfa'da 2 kişi hayatını kaybetti! Birisi bakkalda uyurken öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 2 kişi hayatını kaybetti! Birisi bakkalda uyurken öldü

Şanlıurfa'da birbirine bitişik iki ayrı iş yerinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiller Mahallesi Akçakale Caddesi üzerinde bulunan birbirine bitişik iki ayrı iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, iş yerinde gece kalan ve ısınmak için soba yakan İsa Yıldırım (24), daha sonra uyumaya başladı.

Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı, iş yerine ve bitişiğinde bulunan bakkala sızdı. İki iş yerini tamamen kaplayan gazdan zehirlenen araç kaplama merkezindeki İsa Yıldırım ile bakkalda uyuyan Mehmet Çap, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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