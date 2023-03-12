Bolu'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama: Depremin merkez üssü Merkeşler büyüklüğü ise...
BOLU deprem nedeniyle panik yaşadı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Merkeşler ilçesi olan depremin şiddeti 3.7 olarak duyuruldu.Abone ol
Bolu'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Bolu'da saat 16.31'de merkez üssü Merkeşler ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7,14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Bolu'da meydana gelen deprem saat 16.31'de 3.7 büyüklüğünde. merkez üssü Merkeşler olan deprem 5,0 kilometre derinlikte kaydedildi.
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