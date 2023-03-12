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Rakibine tokat attı, saha bir anda karıştı: Kırmızı kart gören Belhanda rekor kırdı!

Rakibine tokat attı, saha bir anda karıştı: Kırmızı kart gören Belhanda rekor kırdı!

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Adana Demirspor'da Belhanda rakibine tokat atarak direkt kırmızı kart gördü. OPTA verilerine göre, Younes Belhanda, Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana en fazla kırmızı kart gören (6 kez) oyuncu oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

22. dakikada çalınan serbest vuruş sonrası Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Trabzonsporlu oyunculardan topu almaya giderken Bruno Peres'i önce iteledi ardından tokat attı.

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, iki oyuncunun arasındaki olayı VAR'da incelendikten Belhanda'yı direkt kırmızı kart ile oyun dışı bıraktı. Adana Demirspor, 22. dakikada Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyuna 10 kişi devam etti.

OPTA verilerine göre, Younes Belhanda, Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana en fazla kırmızı kart gören (6 kez) oyuncu oldu.

İşte Belhanda'nın rakibine vurduğu anlar:

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