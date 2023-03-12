Emre Belözoğlu maç sonu ateş püskürdü! Beşiktaş taraftarına sert tepki: "Ahlaktan ve haysiyetten yoksun"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarının ailesine yönelik hakaretleriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "35 dakika yaptılar bunu. Benim annem, babamdan başka kimseyi tanımamış. Benim tertemiz bir annem var, tertemiz bir eşim var. Adaptan yoksunca, haysiyetten yoksunca bu yapılan" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın 8 dakikalık duraklama bölümünde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve tribünler arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gerginlik yaşadığı taraftarlara sert sözler söyledi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu yakışmadı"

"Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı."

"Böyle taraftarlik olmaz"

"35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine hakaret etmek... Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz. Böyle taraftarlık da olmaz!"

"Kendilerine yakıştırıyorlar"

"Bizim de bir annemiz var, eşimiz var, buraya kadar geldiler. Bence kendilerine yakıştırıyorlar! Benim tertemiz bir annem var, babamdan başka kimseyle tanışmamış. Tertemiz bir eşim var. 35 dakika boyunca yaptılar bunu. İlk kez Beşiktaş'a kaybettik. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksun... Böyle taraftarlık olmaz! Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim."