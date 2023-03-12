Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Türkiye adım adım seçimlere giderken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için resmi süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta imzaladığı kararnameyle başlamıştı. Memleket Partisi Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, yaptığı açıklamada partilerinin Cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla paylaştı.

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Memleket Partisi'nin 6'lı masada yer alıp almayacağı siyaset gündemini meşgul ederken parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı adayı için oylama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce'nin de katıldığı oylama sonrası Memleket Partisi Sözcüsü basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama sonucunda ise partinin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak belirlendiği duyuruldu.

Memleket Partisi Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan'ın açıklamasından satır başları:

"Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik"

"Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Biz, Memleket Partisi olarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Genel Başkanımız sayın Muharrem İnce'nin kararıyla değil, MYK, PM ve delegelerin kararıyla değil, doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik.

"Bu çağdaş düşünceyi bizler yaşatacağız"

Memleket Partisi'nin tüzüğüne göre Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. İşte bu yüzdedn bugün bir demokrasi şöleni yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için partililerimiz ve üyelerimiz sandığa gitti. Tüzüğümüze göre Cumhurbaşkanı adayı olmak bütün üyelerimize açıktı ve biz tüzüğümüzün gereğini yaptık. Biz ülkemizde demokrasi, katılımcılık, rekabete açık bir memleket istiyoruz. Şunu açık bir yüreklilikle söylüyorum ki, Genel Başkanımız partimizde hiç kimsenin önünü kesmedi. Türkiye'de demokrası isterken, partideki demokrasiyi de yüceltti. Bu demokrasi geleneğine, bu onurlu duruşu, bu çağdaş düşünceyi bizler yaşatacağız.

Partimiz 17 Mayıs 2021'de kurulmasına rağmen çığ gibi büyüdü. bugün gücenl üye sayımız kütükte 42 bin 713 ve bekleyen 62 bin 613'tür. Son günlerde çok yoğunluk olduğu ve maddi imkanlarımız olmadığı için gençlerimiz ve gönüllülerimiz yeni üye yazımına devam ediyor.

"Oy birliğiyle Muharrem İnce seçilmiştir"

Bizzat il ve ilçe binalarımıza gelerek sandık başında oy kullanani, deprem bölgesinden hem çadıra giden hem de sms ile e-posta ile oylamaya katılan üyelerimize, şuan partimize üye olmayı bekleyen partililerimize çok teşekkür ederiz. Sonuç olarak 105 bin 326 memleket sevdalısının oy kullanma hakkı kazandığını söyleyebiliriz. Yapılan seçim sonucu Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak oy birliğiyle sayın Muharrem İnce seçilmiştir.

Sayın Genel Başkanımız önderliğinde bu ülkeye aklı, adaleti ve ahlakı getireceğiz. Bilimi baştacı yapacağız. Atatürk İlke ve Devrimlerini yeniden şaha kaldıracağız. Kutuplaşmayı değil, kucaklaşmayı esas olacağız. Asla zengin toprakların fakir çocukları olmayacağız. Adaletli bir gelir dağılımını mutlaka sağlayacağız. Likayatlı alımlar yaparak kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Güvenli ve ucuz gıdayla vatandaşımızın beslenmesini sağlayacağız."