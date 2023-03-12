Aboubakar yine boş geçmedi! Beşiktaş Başakşehir'i deplasmanda devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 3. dönemini geçiren ve geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne ilk golünü atan yıldız golcü Vincent Aboubakar, bu maçı da boş geçmedi. Beşiktaş bu sonuçla birlikte yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlı ekip, 2-0'lık sonuçla kazandı. Müsabakada Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller; Aboubakar ve Masuaku'dan geldi. Kamerunlu golcü Aboubakar, bu mücadelede 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken Başakşehir 40 puanda kaldı.

Güneş, kazanan 11'i bozmadı

Şenol Güneş, Başakşehir karşısında son oynadıkları Ankaragücü maçının 11’i ile sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, Başakşehir deplasmanına şu 11 ile çıktı:

“Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

Belözoğlu'nan 5 değişiklik

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında Eden Karzev, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Stefano Okaka'nın yerine, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Patryk Szysz ve Joao Figueiredo'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Şener, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Figueiredo ve Szysz ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Karzev ve Mesut Özil kadroda yer almadı.

Joao Figueiredo ilk kez ilk 11'de başladı

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Joao Figueiredo, turuncu-lacivertli takımda ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Başakşehir'in, geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Figueiredo, İstanbul ekibiyle ikinci maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

Kartal'dan yeni seri

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Karagümrük ile Antalyaspor maçlarında alınan beraberlik ve Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetle seri sona ermişti. Üç maçlık aranın ardından geçen hafta Ankaragücü'nü bu hafta da Başakşehir'i mağlup eden siyah-beyazlılar, 2 maçlık yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasına İstanbulspor'la karşılaşacak. Başakşehir ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.