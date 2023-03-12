Süleyman Soylu 'siyaseti' bırakıyor mu? İBB detayı...

Türkiye'de 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim için geri sayım başladı. AK Parti, 'Türkiye'nin yüzyılı' konsepti ile 2023 vizyon belgesine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan kadroların yenilenmesine yönelik çalışma yürütüyor. 3 dönem kuralına takılan birçok milletvekilinin değişmesi beklenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siyaseti bırakıyor mu? 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olacak mı? sorularını da beraberinde getirirken İBB detayı dikkat çekti...

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İnternethaber.com'un yazarı gazeteci Osman Diyadin ve İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "Süleyman Soylu 'siyaseti' bırakıyor mu, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olacak mı?" sorusunun yanıtını "Hadi Özışık'la Perde Arkası" youtube programında enine boyuna masaya yatırdı. Gelen son dakika kulis bilgilerini değerlendiren ikili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayaline ilişkin detayları tek tek açıkladı.