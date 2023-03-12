BIST 5.385
DOLAR 18,93
EURO 20,20
ALTIN 1.140,37
HABER /  GÜNCEL

Süleyman Soylu 'siyaseti' bırakıyor mu? İBB detayı...

Türkiye'de 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim için geri sayım başladı. AK Parti, 'Türkiye'nin yüzyılı' konsepti ile 2023 vizyon belgesine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan kadroların yenilenmesine yönelik çalışma yürütüyor. 3 dönem kuralına takılan birçok milletvekilinin değişmesi beklenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siyaseti bırakıyor mu? 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olacak mı? sorularını da beraberinde getirirken İBB detayı dikkat çekti...

Abone ol

İnternethaber.com'un yazarı gazeteci Osman Diyadin ve İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "Süleyman Soylu 'siyaseti' bırakıyor mu, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olacak mı?" sorusunun yanıtını "Hadi Özışık'la Perde Arkası" youtube programında enine boyuna masaya yatırdı. Gelen son dakika kulis bilgilerini değerlendiren ikili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayaline ilişkin detayları tek tek açıkladı. 

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu maç sonu ateş püskürdü! Beşiktaş taraftarına sert tepki: "Ahlaktan ve haysiyetten yoksun"
Emre Belözoğlu maç sonu ateş püskürdü! Beşiktaş taraftarına sert tepki: "Ahlaktan ve haysiyetten yoksun"
Aboubakar yine boş geçmedi! Beşiktaş Başakşehir'i deplasmanda devirdi
Aboubakar yine boş geçmedi! Beşiktaş Başakşehir'i deplasmanda devirdi
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! İnşa edilecek konut sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! İnşa edilecek konut sayısını açıkladı
Visca muhteşem döndü, Trabzonspor ikinci yarı fişi çekti!
Visca muhteşem döndü, Trabzonspor ikinci yarı fişi çekti!
Ankara Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı
Ankara Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı
Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rakibine tokat attı, saha bir anda karıştı: Kırmızı kart gören Belhanda rekor kırdı!
Rakibine tokat attı, saha bir anda karıştı: Kırmızı kart gören Belhanda rekor kırdı!
Bodrumspor Çaykur Rizespor maçın olay! Yöneticiler tribünde birbirine girdi
Bodrumspor Çaykur Rizespor maçın olay! Yöneticiler tribünde birbirine girdi
Bolu'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama: Depremin merkez üssü Merkeşler büyüklüğü ise...
Bolu'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama: Depremin merkez üssü Merkeşler büyüklüğü ise...
Dikkat açıklama geldi! Seferler iptal edildi
Dikkat açıklama geldi! Seferler iptal edildi
Şanlıurfa'da kahreden olay! 11 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken feci şekilde can verdi
Şanlıurfa'da kahreden olay! 11 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken feci şekilde can verdi