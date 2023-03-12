Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fitne ve fesat uyarısı! Hatay'da inşa edilecek konut sayısını açıkladı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ağır hasar alan Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Kırıkhan ilçesinin ardından Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bölgede inşa edilecek konut sayısını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekli adımları ilk fırsatta atacağız" dedi. Fitne ve fesat uyarısında bulunan Erdoğan, "Deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin" ifadelerini kullandı.

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Depremde ağır hasar alan Hatay'ın Kırıkhan'da incelemelerde bulunan ve önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli daha sonra Samandağ'a geçti. Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelen iki lider önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Depremde hayatını kaybedenler vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremlerin en çok yıkıma yol açtığı il Hatay'dır. Asrın felaketi olarak tanımlanan bu depremlerin zorlu kış şartlarının yaşandığı günlerde olması işleri zorlaştırdı. Buna rağmen devlet ve millet olarak depremin ilk anından itibaren Hatay'a ulaşmak için canla başla mücadele ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir sayıya, 35 bin arama kurtarma sayısına ulaştık.

"Türkiye'den daha hızlı refleks verecek ülke yok"

Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin imkanları tamamının deprem bölgesi için seferber edildi. Tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Tüm bunları en iyi 11 şehirde yaşayan 14 milyon insanımız gayet iyi biliyor. Böyle büyük bir afete Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur.

650 bin konut inşa edilecek

Çadırlardan yurtlara, okullardan otellere eldeki her imkan değerlendirildi. Artçı sartsıntıların sürmesi evleri sağlam vatandaşlarımızı da huzursuz ettiği için bölge dışına çok sayıda taşınma yaşandı. Yaptığımız tespitlere göre 650 bin konut ihtiyacı olduğunu gördük. Samandağ'da inşa edeceğimi konut sayısı 17 bin 331'dir.

"Talimatı vereceğim"

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin altından alnının akıyla çıkmıştır. Yaşadığımız felaketin yaralarını sardık, yönümüzü ortak geleceğimize döndük. İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin bize sunduğu güven, huzur çatısına daha fazla sahip çıkmalıyız. Karaçay Barajı'nın tamamlanması ile ilgili talimatı vereceğim.

Bahçeli: "Felaket çok büyüktür, bunu görmezden gelemeyiz"

Samandağ'da açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamasında, "Ülkemizin yönetimi sayın cumhurbaşkanı her türlü felaketi ortadan kaldırmak için gayret göstermektedir. Devletin her kademesinde yönetimde bulunan insanlara, Mehmetçikle bu felaketin aşılmasında gayret göstermektedir. Bu felaket çok büyüktür, bunu görmezden gelemeyiz. Ancak bu acının çok da güzel işaretleri bulunmaktadır. Birlik beraberliğinin korunmasıdır. İnşallah çok daha güçlü olacaktır. Yaralılarımıza Allahtan şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

İki lider Defne'de sahra hastanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'ın Samandağ ilçesinden Defne ilçesinde bulunan Sahra hastanesini ziyaret etti. Burada da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bir yıl içinde konut ve köy evi olarak 319 bin haneyi inşa edeceğiz. Sadece Defne'de 26 bin konut inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Hatay en çok yıkımı yaşadığımız yer'

Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar yıkıma yol açan deprem sayısının pek az olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, coğrafyasının eşsiz güzellikleri ve cömert imkanları yanında bu tür mihnetlerini de yüklenmek zorunda olan bir ülkedir. Ülkemizi afetlere hazırlamak içim yürüttüğümüz çalışmalar geçmişteki ihmallerin ve eksiklerin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle maalesef arzu ettiğimiz hızda ilerleyemiyor. İnşallah millet ve devlet olarak 6 Şubat depremlerinden çıkardığımız dersler ışığında bu hazırlıkları daha süratli ve etkin şekilde yürüteceğiz. Hatay bu deprem afetinden en çok yıkımı yaşadığımız, en çok can kaybına uğradığımız yerdir. Tarih boyunca insanlığın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Defnemiz de bu afette büyük yara aldı. Kahramanmaraş merkezli afetlerden yaklaşık 2 hafta sonra 20 Şubat’ta Defne merkezli yaşanan 6.5 büyüklüğündeki deprem, ilçemizdeki yıkımı daha da artırdı. Depremin ilk günlerindeki kötü hava şartları, hasar gören altyapı, kapanan yollar ve diğer sebeplerle çalışmalar çok büyük zorlukla yürütülebildi. Önümüze çıkan engelleri azim ve kararlılıkla aşarak, birkaç gün içerisinde Hatay’da arama kurtarmadan, yardım çalışmalarına kadar tüm faaliyetleri düzene koyduk. Biz de depremin 3’üncü günü Hatay’a ilk ziyareti yaparak durumu yerinde gördük ve gereken talimatları verdik. Bugün 3’üncü defa Hatay’ı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları adım adım takip ediyoruz ve Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli ile birlikte tekrar buradayız. İnşallah bundan sonra da hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay’ın yanında yer almayı sürdüreceğiz” dedi.

Defne’ye 26 bin 261 konut

Artık enkazları kaldırma ve yeni binaları inşa etme safhasına gelindiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yıkılan her binayı yeniden yaparak tek bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlayacağız. Allah’ın izniyle 1 yıl içerisinde Hatay’ı ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Kalıcı konutları yapmaya başlarken gezici ve geçici barınma sorunlarını da ihmal etmiyoruz. İlk etapta çadırlarla bu sıkıntıyı çözme yoluna gittik. Şimdi konteyner kentler kuruyoruz. Ziyaret ettiğimiz sahra hastanemiz de konteyner sistemiyle yapılmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde sadece Hatay’da 30 bin konteyneri hizmete alacağız. Kardeş ülke Katar’ın hibe ettiği 10 bin konteynerin de büyük bölümünü Hatay’a kuracağız. Bunlardan bir kısmı Antakya’da faaliyete geçti. Amacımız insanlarımıza kalıcı konutları yapılana kadar nispeten daha insani şartlarda barınma imkanı sunmaktır. Şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyası için kolları hemen sıvadık. 1 yıl içerisinde konut ve köy evi olarak 319 bin haneyi inşa ederek insanlarımızın içine taşınmasını sağlayacağız. Sadece Defne’de yapacağımız konut sayısı 26 bin 261’dir. Mevcut tespitlere göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. Allah’ın izniyle bunların hepsini de inşa ve ihya faaliyetlerini yaparak bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremeyiz ama yıkılan her şeyi daha iyisiyle daha güvenlisiyle daha gelişmişiyle yerine koymamız mümkündür. İktidarımız bunu yapmaya muktedirdir. Bugüne kadar birçok depremde biz bunları ispatladık. Bunu Van’da aynen ispatladık, Elazığ, Malatya, Bingöl, buralarda ispatladık. Hatta İzmir’de olan depremde ispatladık. Birçok sel afetinde Antalya, Manavgat, Muğla oralardaki sel afetlerinde yine bunları ispatlamış bir iktidarız. Bunlardan yılmıyoruz ve bunu da yine aynı şekilde inşallah 1 yıl içerisinde başaracağız. 1 yıl içinde kalıcı konutlarınıza geçmenin sevincini de burada yine beraber yaşayacağız.”

Fitne ve fesat uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asılmamasını isteyerek şunları söyledi:

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin. Unutmayınız her şey gelir geçer, geride sadece sizlerin ve evlatlarınızın geleceğinin teminatı olan hayatınız, eviniz, işiniz, huzurunuz kalır. İskenderun’da biliyorsunuz, oralarda da kruvazör gemisi getirmek suretiyle vatandaşlarımızı oralarda insani bir şekilde şu anda iskan sahibi yaptık. Onun yanında enerji üretimi yapan 2 ayrı gemiyi yine o bölgeye çektik ve orada sadece kamara sistemi değil aynı zamanda eğitim-öğretimi de yapmak suretiyle onu da hizmete aldık. Bütün mesele bir an önce vatandaşlarımızı şu endişelerinden kurtaralım ve buralarda onları en güzel şekilde yemesi, içmesi, yatması, kalkması her şeyiyle burada onlara da o imkanı da sağlamış olduk ve şu anda bu süreci de devam ettiriyoruz. İşte bunun için çalışıyor, mücadele ediyoruz.”

Katar Türkiye kardeşlik konteyner kenti’nde inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez Antakya ilçesinde inşa edilen Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’nde incelemelerde bulundu. Konteynerde kalan depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, sorunlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra açıklamalarda bulundu.

'Milletin hafıza kayıtlarına girmeye çalışıyorlar'

Antakya’da yıkılan ve ağır hasar alan binaların görüntüsü nedeniyle, gençlik yıllarından beri onlarca kez geldiği kenti tanımakta zorlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde meydana gelmesi işleri daha da zorlaştırdı. Buna rağmen, devlet ve millet el ele vererek bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle, depremzedelerimizin imdadına koştuk. Evet o sabahtan itibaren askerimiz buradaydı, jandarmamız buradaydı, polisimiz, gönüllülerimiz buradaydı, hep birlikte el ele verdiler, dayanışmayla sivil arama kurtarma ekipleriyle mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüler. Şartların en güç olduğu yer olan Hatay’a ulaşmak için gerçekten büyük mücadele verildi. Tabi bu tür afetlerde trafik, bütün bunların hakikaten yollar açılarak yoluna konulması öyle zannedildiği gibi kolay değildi. Biz bunları Van’da, Bingöl’de yaşadık, ülkemizin diğer yerlerindeki afetlerde yaşadık ama bunları yaşamayanlar sadece fitne, fesat, buna benzer şeyleri uydurarak tüm vatandaşların, milletin hafıza kayıtlarına girmeye çalışıyorlar. Hamdolsun kısa sürede zorlukları aşarak arama kurtarmadan gıda ve giyim yardımına, acil barınma ihtiyacının giderilmesinden kalıcı konutlara kadar tüm çalışmaları yoluna koyduk” dedi.

2 ay içerisinde 100 bin konteyner

Geçici barınma alanlarının inşasına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Evleri yıkılan, hasar gören veya sarsıntılar sebebiyle evlerine giremeyen insanlarımızı dışarıda bırakamazdık. İlk etapta çadırla işe başladık. Tabi geçmişten bugüne şöyle masaya yatırdığımızda çadırda bile kalite neydi, bugün çadırda geldiğimiz kalite ne? Bunu bile yeterli görmüyoruz. İnşallah çadırlarda da bundan sonra çok daha farklı adımlar atacağız. Örneğin şu an burada değerlendirdiğimiz NATO’nun göndermiş olduğu çadırlar var. Aynı şekilde İsviçre’nin gönderdiği çadırlar var ve bütün bu çadırların kaliteleri çok çok farklı. Şimdi aynısını, çok daha kalitelisini inşallah yapacağız. Konteynerlerde de şu anda bakın ülkemizde üretilen konteynerler var, aynı şekilde Katar’ın Dünya Kupası’nda kullandığı ve o zaman yaptırdığı konteynerler var. Şu anda bu konteynerleri biz ülkemizde kullanıyoruz. Sağ olsunlar gördük, memnun kaldık. 10 bin konteyner sözü verdiler ve bunlar peyderpey geliyor. Bini geldi, 4 bin yolda ve 1 ay içerisinde de 10 bine tamamlanacak. Bunlarla da tabi vatandaşlarımız geçici konutlarda, geçici iskanda çok daha konforlu bir süreci yaşama fırsatını bulacaklar. Konteyner kentler elektriğiyle, suyuyla, kanalizasyonuyla, yoluyla, hizmet birimleriyle adeta birer şehir altyapısı üzerine inşa ediliyor. Bin konteynerlik bir yer demek, 5 bin nüfuslu bir ilçe kurmak demektir. 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirdiğimizde 500 bin nüfuslu bir şehrin altyapısını da inşa etmiş olacağız. Böylesine büyük bir işin böylesine kısa bir sürede tamamlanabilmesi, dünyada benzeri olmayan bir başarıdır.”

'1 yıl sabretmenizi istiyorum'

Depremin ilk anından beri Türkiye’nin yanında olan dünya ülkelerinin dostluğundan memnuniyet duyduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Katar her zaman olduğu gibi depremde de alicenaplığını göstererek hem ciddi bir maddi yardımda bulundu hem de 10 bin konteyner gönderme sözü verdi. Geçtiğimiz aylarda Katar’da düzenlenen Dünya Kupası için hazırlanan yüksek standartlı konteynerler, gemilerle ülkemize geliyor. Bugün burada ilk 3 geminin ülkemize getirdiği 715 konteynerle kurduğumuz ilk geçici barınma merkezindeyiz. Sevkiyatlar ulaştıkça böyle onlarca konteyner şehir kurarak Hataylı kardeşlerimizin hizmetine vereceğiz. Bu arada kalıcı konutların inşasına da başladık inşallah 1 yıl içerisinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını tamamlayarak acil ihtiyacı gideceğiz. Geçmişte yaşanan depremlerde, yangınlarda, sellerde nasıl verdiğimiz sözleri tutup insanları kısa sürede evlerine kavuşturduysak inşallah bunda da aynısını yapacağız. Sizlerden 1 yıl sabretmenizi istiyorum. Bize 1 sene müsaade etmenizi istiyorum. Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız. Az önce sahra hastanemizi ziyaret ettik ve sahra hastanemizin de konforu, her şeyi bizleri ayrıca mutlu etti. Şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasını yaparken sadece barınma değil, ticaretten eğitime ve sağlığa kadar her konuda hizmetlerin kesintisiz sürmesini temin edecek altyapıyı da kuruyoruz. Bu inşa ve ihya faaliyetlerini coğrafyamızın tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak yürütecek bir planlama içindeyiz. İnşallah 1 yıl sonra Antakya’da sizlerle kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerin hepsinin de hayata geçtiğini beraberce göreceğiz.”