Malatya ve Hatay'da deprem oldu AFAD depremlerin büyüklüklerini açıkladı

Malatya ve Hatay yeni depremler meydana geldi. Önce Malatya'nın Pütürge ilçesinoe saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Ardından Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8, derinliğini 2,4 km olarak kaydetti.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden bu yana bölgede yaklaşık 15 bin artçı sarsıntı yaşandı.