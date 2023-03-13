Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş istifa edecek mi?

Millet ittifakı adayının seçimi kazanması halinde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yürütüp yürütmeyeceği merak ediliyor. Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında olacakları tek tek sıraladı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu ve Yavaş istifa edecek mi?" başlıklı yazısında herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.

"Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa yerel seçimlere kadar İmamoğlu ve Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayacak." diyen Abdulkadir Selvi, yerel seçimleri işaret etti ve şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu ‘tercih edin’ diyecek

Bunu ilk gün yazdım. Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa yerel seçimlere kadar İmamoğlu ve Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayacak. Yerel seçimler geldiğinde ise İmamoğlu ve Yavaş’a, “Belediye başkan adaylığını mı yoksa cumhurbaşkanı yardımcılığını mı kabul ediyorsunuz?” diye soracak.

Başkanlar cumhurbaşkanı yardımcılığını tercih ederse görevlerinden istifa edecekler.

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