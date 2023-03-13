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Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarm veriyor buralarda yaşayanlar dikkat

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Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarm veriyor buralarda yaşayanlar dikkat

Olası Marmara depremi için hazırlıklar sürüyor. Megakent İstanbul için tsunami ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda 17 riskli ilçe belirlendi. Bu ilçelere tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştirildi.Uzmanlara göre tsunami riski düşük...

Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarm veriyor buralarda yaşayanlar dikkat

Marmara`da olası deprem nedeniyle İstanbul için planlamalar düzenli olarak güncelleniyor. O planlamalardan biri de tsunami ihtimali.Uzmanların, tsunami ihtimalinin düşük olduğunu söylediği İstanbul`da, 17 riskli ilçe belirlendi. TRThaber'de yer alan habere göre bu ilçelere tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştirildi. İşte riskli o ilçeler…

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Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarm veriyor buralarda yaşayanlar dikkat

Kadıköy

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Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarm veriyor buralarda yaşayanlar dikkat

Büyükçekmece

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Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarm veriyor buralarda yaşayanlar dikkat

Bakırköy

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