BIST 5.385
DOLAR 18,96
EURO 20,33
ALTIN 1.147,12
HABER /  GÜNCEL

Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor! İzleyicilerine çağrı yaptı: 20 Mart akşamı kimselere söz vermeyin

Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor! İzleyicilerine çağrı yaptı: 20 Mart akşamı kimselere söz vermeyin

FOX Haber'den istifa ederek haber sunuculuğuna ara veren Fatih Portakal, ekranlara dönme kararı aldı. Sözcü TV ile anlaşan Portakal, aldığı kararla ilgili 'Önemli bir süreçteyiz. Sadece YouTube veya sosyal medyada bunu yapamazsınız. Televizyonda da olmak gerekiyor' dedi. Portakal, izleyicilerine '20 Mart akşamı kimselere söz vermeyin' çağrısı yaptı.

Abone ol

Fatih Portakal 3 yıl önce bıraktığı TV ekranlarına SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni ile dönüyor. Güzel haberi izleyicilerine “20 Mart akşamı kimselere söz vermeyin” diye duyuran Portakal, ekranlardan uzak kaldığı 3 yılı, SÖZCÜ TV'deki hedeflerini anlattı.

Bu süreçte ekranda olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Portakal, “Önemli bir süreçteyiz. Bu önemli süreci es geçemezsiniz. Sadece YouTube kanalında veya sosyal medyada bunu yapamazsınız. Televizyonda da olmak gerekiyor” dedi.

Fatih Portakal, televizyon ekranlarından uzak kaldığı 3 yılın nasıl geçtiğine dair soruya “Harika geçti. Hiçbir şey yapmadım. Kendime baktım. Yaşadığım yere baktım. Huzurluydum. Akıl sağlığı çok önemli. Beden sağlığı da çok önemli” karşılığını verdi. Ve ekledi: “Güzel bir üç yıldı. O hikayeyi biraz virgülledik, şimdi yeni bir hikayeye başlayacağız. Umarım güzel olur…”

Portakal, "Sizi yeniden televizyona döndüren motivasyon, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Tabii onun da çok büyük etkisi var. Esas sorumluluklardan bir tanesi o. Çünkü Türkiye önemli bir virajda. Dönüşüme ve değişime inanıyorum. Bu değişimin yaşanması gerekiyor. Hiçbir zaman bir gazeteci mühendisliğine falan soyunmuyorum, siyaset mühendisliğine de soyunmuyorum. Hiçbir zaman insanları manipüle etmiyorum. Sadece bilgi veriyorum ve konuşuyorum.  Televizyonda, benim önceki kurumumda çalıştığım gibi bir tarzım olacak. YouTube'da yaptığım yayınların aynısını burada yapacağım. Önemli olan insanlarda farkındalık yaratmak.”

"FOX'ta nasılsam burada da aynı tarzda..."

Portakal izleyicilerine ise şu çağrıyı yaptı: “İzlesinler… SÖZCÜ TV'yi, SÖZCÜ Ana Haber'i izlesinler. Çünkü aynı tatta vereceğim. FOX'ta nasılsam, burada da aynı tarzda, aynı özgürlük içerisinde… Bu benim için çok çok önemli. Buradan her yere bu mesajı veriyorum. O özgürlük içerisinde, o bağlantısızlık içerisinde, o bağımsızlık içerisinde insanlarla hem haber paylaşacağız, hem beyin fırtınası yapacağız, insanlara bir pencere açmaya çalışacağız. Kimilerini öfkelendireceğiz ama izlediklerinde Türkiye gerçekliğini bulacaklar burada."

Toplumun her kesiminden izleyicisi olduğunu vurgulayan Portakal, “Herkesi kucaklayacağımı düşünüyorum. Çünkü vicdanı ile hareket eden bir insanım. Habercilikte bu çok önemlidir. Kimi vicdanını yitiren haberciler vardır, ben onlardan biri değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Giderken de vicdanımla gittim, gelirken de vicdanımı dinleyerek geldim. Güzel olacak diye düşünüyorum. Herkese hayırlı olsun. SÖZCÜ'yü, SÖZCÜ Ana Haber'i izleyin. Farkındalık yaratacağız, sorgulatacağız, konuşacağız, lazım olan her şeyi yapacağız.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
10 derece birden düşecek! Uzman saat verdi, 18 şehir dikkat Meteoroloji: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Foto Galeri 10 derece birden düşecek! Uzman saat verdi, 18 şehir dikkat Meteoroloji: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de bir banka daha iflas etti Signature Bank'a kayyum atandı
ABD'de bir banka daha iflas etti Signature Bank'a kayyum atandı
Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den HÜDA PAR açıklaması
Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den HÜDA PAR açıklaması
Naci Görür'den yapılaşma uyarısı: Burası herhangi bir bölge değil
Naci Görür'den yapılaşma uyarısı: Burası herhangi bir bölge değil
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 ödülle geceye damga vurdu
2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 ödülle geceye damga vurdu
Yeniden Refah Partisi: AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılım için sunduğumuz 30 maddeyi de kabul etti
Yeniden Refah Partisi: AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılım için sunduğumuz 30 maddeyi de kabul etti
İzmir'de damat dehşet saçtı kayınvalidesi ve eşini vurdu
İzmir'de damat dehşet saçtı kayınvalidesi ve eşini vurdu
Malatya ve Hatay'da deprem oldu AFAD depremlerin büyüklüklerini açıkladı
Malatya ve Hatay'da deprem oldu AFAD depremlerin büyüklüklerini açıkladı
Denizli'de korkunç olay: Eşine kurşun yağdırdı, kendini başından vurdu!
Denizli'de korkunç olay: Eşine kurşun yağdırdı, kendini başından vurdu!
ABD ile İran arasında ipler geriliyor! Mahkum takası anlaşmasını yalanladı
ABD ile İran arasında ipler geriliyor! Mahkum takası anlaşmasını yalanladı
Meral Akşener ve Mansur Yavaş söz verdi! Depremzede genç sevinçten havalara uçtu
Meral Akşener ve Mansur Yavaş söz verdi! Depremzede genç sevinçten havalara uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fitne ve fesat uyarısı! Hatay'da inşa edilecek konut sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fitne ve fesat uyarısı! Hatay'da inşa edilecek konut sayısını açıkladı