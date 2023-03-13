10 derece birden düşecek! Uzman saat verdi, 18 şehir dikkat Meteoroloji: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Haftanın ilk günü yani 13 Mart Pazartesi gününe dair hava durumu raporu paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Rapora göre bugün yurtta sağanak yağışın yanı sıra kar yağışı da bekleniyor. Uzman saat verdi Marmara ve Ege'ye uyarı yaptı. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumuyla beraber bu sorunun yanıtı...