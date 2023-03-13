10 derece birden düşecek! Uzman saat verdi, 18 şehir dikkat Meteoroloji: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi raporunda 18 şehre uyarı yaptı. Yurtta bugün yağışlı bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin uyardığı şehirlerde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Uzman ise Marmara ve Kıyı Ege'ye ayrı bir parantez açtı, saat verdi! İstanbul'da bugün hava nasıl? İşte güncel hava durumu...
Haftanın ilk günü yani 13 Mart Pazartesi gününe dair hava durumu raporu paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Rapora göre bugün yurtta sağanak yağışın yanı sıra kar yağışı da bekleniyor. Uzman saat verdi Marmara ve Ege'ye uyarı yaptı. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumuyla beraber bu sorunun yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli'nin doğusu, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kar beklenen yerler var
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Yağışlar buralarda kuvvetli
Yağışların Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.