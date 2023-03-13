Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den HÜDA PAR açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici HÜDA PAR'ın Erdoğan'ı destekleme açıklaması ile Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakına katılımıyla ilgili "Cumhur İttifakının ilkelerini benimseyen, özümseyen her parti Cumhur İttifakına katılabilir, güç verecektir" dedi.

Abone ol

Türkiye adım adım seçimlere giderken HÜDA PAR, dün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'na katılacağını açıklamıştı. HÜDA PAR'ın kararı sonrası Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama geldi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, devlet ve milletin birlikte yaraları hızlı bir şekilde sarmaya devam ettiğini söyledi.

Destici, "Bu hükümet, bu ittifak, bu iktidar, Sayın Cumhurbaşkanımız bu işlerde çok mahir ve tecrübeli. Daha önce yaşanan depremlerden çok başarıyla çıktı. Diğerleriyle kıyaslanamayacak büyüklükte, çok geniş alanda, 11 ilde, 13-14 milyon etkilenmiş. Kolay değil. Ama Türkiye de büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Bunun altından hep birlikte kalkacağız. Yaralarımızı birlikte saracak, yaralılarımızı birlikte iyileştirecek ve inşallah bu zorluğu da birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Fitne ateşi" sokmaya çalışanlara milletin itibar etmediğini dile getiren Destici, "Milletimiz de bunları ayırt ediyor. Kimin hizmet için geldiğini, kimin fotoğraf çektirmek için propaganda için geldiğini görüyor." diye konuştu.

40 dakika baş başa görüşme

Destici, seçim hazırlığı ve Cumhur İttifakının genişlemesine ilişkin sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa 40 dakikaya yakın bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmede hemen hemen gündemdeki her konuyu konuşma fırsatı bulduklarını aktardı.

Başta fahiş kira artışları olmak üzere depremzedeleri ve vatandaşları rahatlatabilecek, özellikle hayat pahalılığı konusunda neler yapılabileceğini de görüştüklerini vurgulayan Destici, "Tabii ana gündem maddemiz seçimdi. Cumhur İttifakı, devletin bekasını, bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak. Bir noter masası ya da bir pazarlık masası değil. Bunun için bu ilkelerimiz etrafında bu görüşmelerimiz gerçekleştirildi." dedi.

BBP kendi ad ve amblemiyle seçime girecek

Destici, BBP'nin Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulmuş, 30 yıllık bir parti olduğunun altını çizerek, "Partimizin çıkaracağı milletvekili sayısından ziyade önce Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz. Çünkü yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. İkincisi, elbette ki Meclis'te Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu elde etmek isteriz. Bunun için de yine BBP'nin kendi ad ve amblemiyle girmesini önemli görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız buna makul yaklaştı." şeklinde konuştu.

Hüda Par açıklaması

HÜDA PAR'ın Erdoğan'ı destekleme açıklaması ile Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakına katılımı konusundaki değerlendirmesi sorulan Destici, "Cumhur İttifakının ilkelerini benimseyen, özümseyen her parti Cumhur İttifakına katılabilir, güç verecektir. Parti ismine girmeden, genel olarak böyle bir çerçeve çizdim başından itibaren. Bu ittifakın ilkelerine uyan ister dışarıdan destek versin ister içeriye girsin bütün partilerimizin katılmasından memnuniyet duyarız." değerlendirmesini yaptı..