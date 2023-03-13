İYİ Parti'den CHP’ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Gerekirse yasal düzenleme yaparız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar" sözlerine İYİ Parti cephesinden cevap geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Gerekirse yasal düzenleme yaparız" restini çekti.

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6’lı Masa’da İYİ Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmesindeki en büyük etkenlerden biri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.

"Aynı anda yapamazlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.

İYİ Parti'den CHP'ye yanıt: Gerekirse yasal düzenleme yaparız

İYİ Parti Grup Başkanvekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun aksine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapabileceğini savundu. Usta, "Gerekirse yasal düzenleme yaparız" resti çekerek "Kayyumlar hem vali hem belediye başkanlığı yapabiliyorsa, belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.