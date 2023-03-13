BIST 5.409
DOLAR 18,97
EURO 20,38
ALTIN 1.144,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Enkaz altında yürek yakan son konuşma: Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama

Enkaz altında yürek yakan son konuşma: Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama

Asrın felaketinde 2 çocuğunu ve annesini kaybedip babasıyla birlikte enkaz altından 81 saat sonra kurtarılan Elçin Ezer, 8 yaşındaki kızıyla yaşadığı son dakikalarını anlattı. Anne Ezer’in hikayesi duyanları kahretti.

Abone ol

Asrın felaketinde Hatay'da yıkılan apartmanın enkazından 81 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Elçin Ezer (38), çocukları Mertcan (13) Naz Ölmez (8) ve annesi Yıldız Ezer'i (61) kaybetti. Babası Hamza Ezer (71) ile birlikte kurtarılan Elçin Ezer, canından çok sevdiği kızıyla enkazda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Sabah'ın haberine göre Acılı anne, "Kızımla birlikte aynı yerde mahsur kalmıştık. Elini tutup, onunla konuşarak kızımı sakinleştirmeye çalışıyordum. O'nu; 'Kızım sakin ol, nefesini tüketme. Bizi bulup buradan kurtaracaklar' diye teselli ediyordum. Yavrum da bana 'Anne seni çok seviyorum. Ben ölürsem ağlama' diyordu. Artçı depremleri hissediyorduk. Kızımın üzerine taşlar düştü. En son 'Anne' diye çığlık attı. Gerisi derin bir sessizlikti" dedi.

Depremin olduğu gece hiç uyumadığını anlatan Elçin Ezer, "Bir şeyler olacağını hissettim. Deprem anında çocuklarımı ve annemi uyandırdım. Onları sakinleştirmeye çalıştım. Kızımı düşmesin diye elinden tutmuştum. Ne olduysa o anda oldu. Tavan üzerimize çöktü ve enkazda kaldık. Kızımla aynı yerde mahsur kalmıştık. Elini tutup, konuşarak sakinleştirmeye çalışıyordum. 'Yavrum sakin ol, kurtaracaklar diye teselli ediyordum. Kızım, 'Anne seni çok seviyorum.Ben ölürsem ağlama' diyordu. İkinci depremde kızımın üzerine taşlar düştü. Sol elimle üzerindeki taşı kaldırmaya çalıştım. 'Anne' diye çığlık attı; sonra bir daha da sesini duyamadım. Kızımı yaşatamadım" diye konuştu.


 

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe maçı öncesi Sevilla'da 2 sakatlık
Fenerbahçe maçı öncesi Sevilla'da 2 sakatlık
İstanbul, İzmir ve Bursa'da MLKP'ye operasyon: 11 gözaltı
İstanbul, İzmir ve Bursa'da MLKP'ye operasyon: 11 gözaltı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş istifa edecek mi?
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş istifa edecek mi?
Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor! İzleyicilerine çağrı yaptı: 20 Mart akşamı kimselere söz vermeyin
Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor! İzleyicilerine çağrı yaptı: 20 Mart akşamı kimselere söz vermeyin
ABD'de bir banka daha iflas etti Signature Bank'a kayyum atandı
ABD'de bir banka daha iflas etti Signature Bank'a kayyum atandı
Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den HÜDA PAR açıklaması
Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den HÜDA PAR açıklaması
Naci Görür'den yapılaşma uyarısı: Burası herhangi bir bölge değil
Naci Görür'den yapılaşma uyarısı: Burası herhangi bir bölge değil
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 ödülle geceye damga vurdu
2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 ödülle geceye damga vurdu
Yeniden Refah Partisi: AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılım için sunduğumuz 30 maddeyi de kabul etti
Yeniden Refah Partisi: AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılım için sunduğumuz 30 maddeyi de kabul etti
İzmir'de damat dehşet saçtı kayınvalidesi ve eşini vurdu
İzmir'de damat dehşet saçtı kayınvalidesi ve eşini vurdu
Malatya ve Hatay'da deprem oldu AFAD depremlerin büyüklüklerini açıkladı
Malatya ve Hatay'da deprem oldu AFAD depremlerin büyüklüklerini açıkladı