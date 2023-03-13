Enkaz altında yürek yakan son konuşma: Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama

Asrın felaketinde 2 çocuğunu ve annesini kaybedip babasıyla birlikte enkaz altından 81 saat sonra kurtarılan Elçin Ezer, 8 yaşındaki kızıyla yaşadığı son dakikalarını anlattı. Anne Ezer’in hikayesi duyanları kahretti.

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Asrın felaketinde Hatay'da yıkılan apartmanın enkazından 81 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Elçin Ezer (38), çocukları Mertcan (13) Naz Ölmez (8) ve annesi Yıldız Ezer'i (61) kaybetti. Babası Hamza Ezer (71) ile birlikte kurtarılan Elçin Ezer, canından çok sevdiği kızıyla enkazda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Sabah'ın haberine göre Acılı anne, "Kızımla birlikte aynı yerde mahsur kalmıştık. Elini tutup, onunla konuşarak kızımı sakinleştirmeye çalışıyordum. O'nu; 'Kızım sakin ol, nefesini tüketme. Bizi bulup buradan kurtaracaklar' diye teselli ediyordum. Yavrum da bana 'Anne seni çok seviyorum. Ben ölürsem ağlama' diyordu. Artçı depremleri hissediyorduk. Kızımın üzerine taşlar düştü. En son 'Anne' diye çığlık attı. Gerisi derin bir sessizlikti" dedi.

Depremin olduğu gece hiç uyumadığını anlatan Elçin Ezer, "Bir şeyler olacağını hissettim. Deprem anında çocuklarımı ve annemi uyandırdım. Onları sakinleştirmeye çalıştım. Kızımı düşmesin diye elinden tutmuştum. Ne olduysa o anda oldu. Tavan üzerimize çöktü ve enkazda kaldık. Kızımla aynı yerde mahsur kalmıştık. Elini tutup, konuşarak sakinleştirmeye çalışıyordum. 'Yavrum sakin ol, kurtaracaklar diye teselli ediyordum. Kızım, 'Anne seni çok seviyorum.Ben ölürsem ağlama' diyordu. İkinci depremde kızımın üzerine taşlar düştü. Sol elimle üzerindeki taşı kaldırmaya çalıştım. 'Anne' diye çığlık attı; sonra bir daha da sesini duyamadım. Kızımı yaşatamadım" diye konuştu.



