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İstirahat eden hemşireye cinsel saldırıda bulundu! Doktor gözaltına alındı

İstirahat eden hemşireye cinsel saldırıda bulundu! Doktor gözaltına alındı

İSTANBUL'da bulunan Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan 19 yıllık yıllık hemşire odasında istirahat ederken asistan doktorun cinsel saldırısına maruz kaldı. Hemşirenin şikayeti üzerine doktor S.E., polis tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 19 yıldır hemşire olarak görev yapan H.Z., geçen gün ameliyathane nöbetçisi olarak kaldığı hastanede nöbetçi odasında istirahat ederken iddiaya göre içeri asistan doktor S.E. girdi.

H.Z. kendisi uyurken odaya giren S.E.'den rahatsız olarak dışarı çıkmasını istedi. Ancak S.E., H.Z.'ye cinsel saldırıda bulundu.

H.Z., olayın ardından psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun yanına giderek başına gelenleri anlattı ve daha sonra da polisi arayarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, S.E.'yi gözaltına aldı.

Benzer vakalar oldu iddiası

Hastanede görevli kadın çalışanlar benzer taciz vakalarının sıkça yaşandığını ve hastane yönetiminin bu iddiaların üzerini örttüğü iddiasıyla basın açıklaması yapma kararı aldı.

Kaynak: Gazete Duvar/Ferhat Yaşar

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