Minibüs Caddesi'ne tramvay! İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor

Kadıköy'de 'Minibüs Caddesi' olarak bilinen güzergaha yeni bir raylı sistem geliyor. Tramvay hattı yapılacak yol için minibüs şoförleri karara tepki gösterdi.

Abone ol

Anadolu yakasında ‘Minibüs Caddesi’ olarak bilinen hattın bir kısmında ulaşımın tramvaylarla sağlanması gündemde. Tramvay seferinin Kadıköy-Maltepe arasında yapılması planlanıyor.

Projeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin sosyal medya hesabından duyurdu. Alpkökin'in açıklamasıysa şu şekilde:

''İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz. Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak''

Minibüsçülerden tepki

Bölgede bu işi yapanlardan bir tanesi, Marmaray'ın açılışı ile birlikte düşen işlerinin yeni tramvay hattıyla daha da azalayacağı yönünde fikir beyan ederken bir başka minibüsçü de şu açıklamayı yaptı:

''Şu anda zaten yolcu yok. Bir de tramvay geldiği zaman aşırı kaybımız olacak. Zaten trafik yoğun, bu tramvayı da yapmak için bir şeridi iptal etmeleri gerekiyor. Nasıl olacak göreceğiz''

Bölgede oturanlardan bir kişi, ''Zamandan tasarruf ettirecekse harika, minibüs kültürü zaten İstanbul'a yakışmıyor'' diye karşılarken başka biri de, ''Minibüsle çok trafik oluyor. Hat açıldığında tramvayı tercih ederim'' dedi.