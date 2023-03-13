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'Doğu Perinçek 28 Şubatçı bir provokatördür' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan Beştepe iddiası...

'Doğu Perinçek 28 Şubatçı bir provokatördür' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan Beştepe iddiası...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı ve Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek'le ilgili flaş iddialar geldi. "Doğu Perinçek 28 Şubatçı bir provokatördür" diyen Ahmet Davutoğlu, " Bizim yerimize Erdoğan, Bahçeli’yi ortak seçti, Perinçek’i ortak seçti. Perinçek vurgusunu yapma sebebim şu; bugün Beştepe’de o zihniyete sahip olan insanlar egemen" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i çok kızdıracak açıklamalar yaptı. "Doğu Perinçek bir 28 Şubatçıdır. Şeytan Ayetleri kitabını Türkçe'ye çevirerek Sivas Olayları da dahil birçok olayı tetikleyen bir provokatördür" dilen Davutoğlu, "Perinçek vurgusunu yapma sebebim şu; bugün Beştepe’de o zihniyete sahip olan insanlar egemen. Beştepe’nin en etkili bazı danışmanları 70’li, 80’li yılların dogmatik Maoist, ulusalcı isimleri" dedi. İşte Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları...

Bizi tasfiye etti, Bahçeli ve Perinçek'le...

- Biz AK Parti’den tasfiye edildik. Bizim yerimize Erdoğan, Bahçeli’yi ortak seçti, Perinçek’i ortak seçti. Perinçek vurgusunu yapma sebebim şu; bugün Beştepe’de o zihniyete sahip olan insanlar egemen.

- Beştepe’nin en etkili bazı danışmanları 70’li, 80’li yılların dogmatik Maoist, ulusalcı isimleri. Biliyorsunuz AK Parti Genel Merkezi’nin şu an Türk siyasetinde bir etkisi yok. Güç Beştepe’de. AK Parti MYK’sının bir etkisi yok.

'Perinçek 28 Şubatçı bir provokatördür'

- Bugünkü AK Parti 90’lı yılların 28 Şubat zihniyetiyle mücadele eden bir AK Parti değil. Doğu Perinçek bir 28 Şubatçıdır. Şeytan Ayetleri kitabını Türkçe'ye çevirerek Sivas Olayları da dahil birçok olayı tetikleyen bir provokatördür. Şimdi nasıl AK Parti yanlısı oldu? Çünkü birileri Türkiye’yi kimlik temelli olarak bölmek istiyor, birileri Türkiye’de kaos çıkartmak istiyor.  

Bu birileri içerden mi dışarıdan mı?

- (Bu birileri Türkiye içinde mi? Yoksa dışarıdan mı organize ediliyor bu damar?) Tabii Türkiye’de. Bakın dışardaki herkes bunu kullanmak ister. Birçok istihbarat örgütü bunu kullanmak ister. Türkiye’yi yanına çekmek isteyenler bunu kullanmak ister. Türkiye’nin zaafa uğramasından fayda görecek herkes Türkiye’de çatışma çıksın ister. Ve bugünkü iktidar çatışmayı körükleyen bir tavır sergiliyor. Bunda İçişleri Bakanı'nın dili de çok rol oynuyor. Suça doğrudan ya da örtülü karışan herkesin İçişleri Bakanı ile fotoğrafı neden olur? 

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