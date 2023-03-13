Vahşete tanık oldu ağlaya ağlaya anlattı: Ağzına, kafasına, her yerine...

Denizli'de babasının annesine defalarca ateş ettiği anlara şahit olan kız çocuğu, dehşeti yaşadı.Babası tarafından zorla evden dışarıya çıkartılan çocuk, "Babam beni ittirdi. Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Çok kan geldi" diyerek vahşeti gözyaşlarıyla anlattı.

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Edinilen bilgiye göre; servis şoförü olan Hıdır Tutal (50), kızı B.T. (15) evdeyken 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal ile (47) tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından silah çıkaran gözü dönmüş babayı araya giren kızı da durduramadı. Kızını ittirip ilk eşinin koluna ateş eden acımasız baba, ağlayan çocuğuna rağmen durmayarak karısını başından ve göğsünden de vurdu. Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çocuğunu dışarı çıkaran baba, sonrasında kapıyı kilitledi.

Polislerin geldiğini fark eden baba, aynı silahı kafasına doğrultarak ateşleyip kanlar içinde yere yığıldı. Kapının açılmaması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte içeri giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı.

Kız çocuğu o anları, "Babam beni geri itti. Ardından annemin koluna ateş etti ve birden afalladım. Babam yine ittirdi beni; annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Ağabey çok kan geldi, ne olur anneme bir şey olmasın" diyerek gözyaşlarıyla anlattı.

Hayati tehlikesi bulunan katil baba, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.