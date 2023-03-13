BIST 5.386
DOLAR 18,97
EURO 20,32
ALTIN 1.147,33
HABER /  GÜNCEL

Ders zili yeniden çaldı: Depremin vurduğu 3 ilde eğitim-öğretim başladı

Ders zili yeniden çaldı: Depremin vurduğu 3 ilde eğitim-öğretim başladı

Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim ve öğretim bugün yeniden başladı.

Abone ol

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerdeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı. 

Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı. Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci bugün dersbaşı yaptı.

Bakanlık, okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, 662 bin 502 öğrenci ders başı yaptı. Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Minibüs Caddesi'ne tramvay! İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor
Minibüs Caddesi'ne tramvay! İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor
EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
İstirahat eden hemşireye cinsel saldırıda bulundu! Doktor gözaltına alındı
İstirahat eden hemşireye cinsel saldırıda bulundu! Doktor gözaltına alındı
AK Parti bugün HÜDA PAR ile ittifakı görüşecek! DSP ve ANAP da Cumhur İttifakı'nı mı katılıyor?
AK Parti bugün HÜDA PAR ile ittifakı görüşecek! DSP ve ANAP da Cumhur İttifakı'nı mı katılıyor?
İYİ Parti'den CHP’ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Gerekirse yasal düzenleme yaparız
İYİ Parti'den CHP’ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Gerekirse yasal düzenleme yaparız
TİP’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı
TİP’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı
Flaş Türkiye açıklaması! Rusya: "Rafa kaldırılması söz konusu olamaz"
Flaş Türkiye açıklaması! Rusya: "Rafa kaldırılması söz konusu olamaz"
Didim'de plajda yakalandılar! İşlem başlatıldı
Didim'de plajda yakalandılar! İşlem başlatıldı
Deniz ulaşımına lodos engeli! 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Deniz ulaşımına lodos engeli! 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Enkaz altında yürek yakan son konuşma: Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama
Enkaz altında yürek yakan son konuşma: Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama
Fenerbahçe maçı öncesi Sevilla'da 2 sakatlık
Fenerbahçe maçı öncesi Sevilla'da 2 sakatlık
İstanbul, İzmir ve Bursa'da MLKP'ye operasyon: 11 gözaltı
İstanbul, İzmir ve Bursa'da MLKP'ye operasyon: 11 gözaltı