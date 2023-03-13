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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Başvuru tarihleri açıklandı! Bakanlık duyurdu iş arayanlar dikkat

Başvuru tarihleri açıklandı! Bakanlık duyurdu iş arayanlar dikkat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11 işçi istihdam edecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 13-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İşe alımlar, tarama uzmanı (kaptan), tarama uzmanı yardımcısı, deniz buhar ve motor makinisti, sınırlı kaptan, gemici, gemi elektrikçisi, gemi aşçısı pozisyonlarında olacak.

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