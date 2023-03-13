Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi siyasi partiye katıldı

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı iddialara göre Memleket Partisi'ne katıldı. Memleket Partili Caner Çakır, sosyal medya hesabından çiftle fotoğraf paylaşarak "Hoş geldiniz" dedi.

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Seçim için geri sayım başladı, ünlü isimler de destekledikleri adayları açıklamaya başladı. Aşk 101, Babam ve Ailesi, Elimi Bırakma ve Son Nefesime Kadar gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'den dikkat çeken adım geldi.

Geçtiğimiz aylarda "İkinci bir şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız" diyerek Muharrem İnce'yi desteklediğini söyleyen Beydemir ve eşi Memleket Partisi'ne katıldı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Memleket Partili Caner Çakır, "Sanatçılarımız Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı partimize katıldılar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.