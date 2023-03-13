BIST 5.386
DOLAR 18,97
EURO 20,33
ALTIN 1.146,98
HABER /  MAGAZİN

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi siyasi partiye katıldı

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi siyasi partiye katıldı

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı iddialara göre Memleket Partisi'ne katıldı. Memleket Partili Caner Çakır, sosyal medya hesabından çiftle fotoğraf paylaşarak "Hoş geldiniz" dedi.

Abone ol

Seçim için geri sayım başladı, ünlü isimler de destekledikleri adayları açıklamaya başladı. Aşk 101, Babam ve Ailesi, Elimi Bırakma ve Son Nefesime Kadar gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'den dikkat çeken adım geldi.

Geçtiğimiz aylarda "İkinci bir şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız" diyerek Muharrem İnce'yi desteklediğini söyleyen Beydemir ve eşi Memleket Partisi'ne katıldı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Memleket Partili Caner Çakır, "Sanatçılarımız Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı partimize katıldılar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Doğu Perinçek 28 Şubatçı bir provokatördür' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan Beştepe iddiası...
'Doğu Perinçek 28 Şubatçı bir provokatördür' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan Beştepe iddiası...
Başvuru tarihleri açıklandı! Bakanlık duyurdu iş arayanlar dikkat
Başvuru tarihleri açıklandı! Bakanlık duyurdu iş arayanlar dikkat
LGS hakkında flaş karar Mahmut Özer duyurdu!
LGS hakkında flaş karar Mahmut Özer duyurdu!
Vahşete tanık oldu ağlaya ağlaya anlattı: Ağzına, kafasına, her yerine...
Vahşete tanık oldu ağlaya ağlaya anlattı: Ağzına, kafasına, her yerine...
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polise saldırı mahalleyi birbirine kattı 5 polis yaralandı
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polise saldırı mahalleyi birbirine kattı 5 polis yaralandı
Ders zili yeniden çaldı: Depremin vurduğu 3 ilde eğitim-öğretim başladı
Ders zili yeniden çaldı: Depremin vurduğu 3 ilde eğitim-öğretim başladı
Minibüs Caddesi'ne tramvay! İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor
Minibüs Caddesi'ne tramvay! İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor
EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
İstirahat eden hemşireye cinsel saldırıda bulundu! Doktor gözaltına alındı
İstirahat eden hemşireye cinsel saldırıda bulundu! Doktor gözaltına alındı
AK Parti bugün HÜDA PAR ile ittifakı görüşecek! DSP ve ANAP da Cumhur İttifakı'nı mı katılıyor?
AK Parti bugün HÜDA PAR ile ittifakı görüşecek! DSP ve ANAP da Cumhur İttifakı'nı mı katılıyor?
İYİ Parti'den CHP’ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Gerekirse yasal düzenleme yaparız
İYİ Parti'den CHP’ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Gerekirse yasal düzenleme yaparız
TİP’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı
TİP’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı