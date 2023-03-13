Fatih Altaylı çok kızdı! "Ulan o kan senin babanın kanı mı!"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili tartışmalar sürerken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Kızılay'a kan bile vermem" dedi. Kızılay Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz" karşılığı verdi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, işte bu cevabı çok fena sinirlendi...

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Kızılay'a kan bile vermem" açıklamasına yanıt veren Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı'nın "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin" sözlerine "Ulan o kan senin babanın kanı mı!" deyip saydırdı. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Başkanı yetmezmiş gibi yardımcısı çıktı

Başkanı yetmezmiş gibi bir de genel sekreter yardımcısı çıktı başımıza.

Adı Murat Ellialtı imiş.

Kardeşi de arpalığa çevirdikleri Kızılay'ın bir şirketinden genel müdür sıfatı ile ziftleniyormuş.

Başkanı yellenince, genel sekreterin orta yere yapması normal.

Bu Ellialtı efendi, Kızılay'ı eleştiren Temel Karamollaoğlu için "Epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini çevirmeyiz" buyurmuş.

Sen kimsin de kimin kanını kime bağışlıyorsun!

Bak bak bak.

Bak sen şu laf ebesi Ellialtı'ya.

Ulan o kan senin babanın kanı mı!

Yıllardır milyonlarca vatandaşın verdiği kan o.

Sen kim oluyorsun da kimin kanını kime bahşediyorsun.

Onu ilk Murat Bardakçı söyledi!

Bak Ellialtı, Kızılay'ın bir çiftliğe döndüğünü, Kızılay'a asla güvenmemek gerektiğini, Kızılay'a değil bağış yapmak kan bile vermemek gerektiğini ilk kim söyledi biliyor musun?

Murat Bardakçı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu üyesi ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan "Deprem Çalışma Grubu"nun da katılımcısıydı.

Hadi paçan sıkıyorsa ona da desene

Hadi paçan sıkıyorsa ona da aynı şeyi söyle bakalım.

Yiyor mu!

Kan meselesine gelirsek.

O kanlar bizim kanımız.

Senin değil.

Eğer o iş sana kalsa idi, Kızılay'da tek bir damla kan olmazdı.