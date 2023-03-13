Adayaman'da enkaz altında buldu depremzede kadın duygusal anlar yaşadı

Depremin vurduğu Adıyaman'da oğlu ve üç torununu kaybeden Aysel Ekici, beton yığınları altında kalmış fotoğraf albümünü görünce duygusal anlar yaşadı.

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Kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken depremzedeler, sevdiklerine ait fotoğraf albümü, elbise, oyuncak ve benzeri kişisel eşyaları yıkıntılar altından çıkarmaya çalışıyor.

Ulu Cami Mahallesi'nde depremde yıkılan beş katlı binada oğlu ve üç torununu kaybeden Aysel Ekici de enkazda yitirdiği yakınlarından geriye kalan eşyaları aradı.

Acılı anne, beton parçaları arasında bulduğu, ailesinin fotoğraflarının yer aldığı albüme uzun süre bakarak gözyaşı döktü.

Ekici, AA muhabirine, depremin kentte büyük acılara neden olduğunu, birçok insanın yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Yıkılan binada oğlu ve üç torununun hayatını kaybettiğini, gelininin ise yaralı çıkarıldığını anlatan Ekici, "İzmir'den oğlumun evini görmeye geldim. Üç gündür enkazın önünde bekliyorum. Onlardan geriye fotoğraflar, hatıraları kaldı, onu aldım. Torunlarım elbiselerini aldı. Oğlumun pantolonunu, bazı kitaplarını bulabildim. Kitaplarını bir yere bağışladım. Onlardan geriye bu fotoğraflar ve iki valiz kışlık elbiseleri kaldı." dedi.

Ekici'nin yakını Yusuf Kızılay da "Ölen oğlu benim bacanağımdı. Maalesef üç oğluyla hayatını kaybetti. Onlardan kalan son hatıraları aradık. Biz de birkaç elbise ve fotoğraf albümünü bulduk. En azından bir hatıra kalsın istedik. Gerçekten yaşadıklarımız çok zor." ifadelerini kullandı.