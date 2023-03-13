BIST 5.386
DOLAR 18,97
EURO 20,33
ALTIN 1.146,98
HABER /  GÜNCEL

Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci! Tarih belli oldu bir araya geliyorlar

Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci! Tarih belli oldu bir araya geliyorlar

Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci konulu Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının 15-16 Mart’ta yapılacağı belirtildi.

Abone ol

Rusya’nın başkenti Moskova’da 15-16 Mart tarihlerinde Ankara-Şam normalleşme süreci kapsamında Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’ın Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya gelecek.

Toplantı ilk kez 4'lü formatta, İran'ın da katılımı ile gerçekleşmiş olacak.

Daha önce Rusya, Türkiye ve Suriye'nin Milli Savunma bakanları ve İsithbarat Başkanları Rusya'da biraraya gelmişti.

Yeni haftada gerçekleştirilecek görüşme ile Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşecek toplantının takviminin belirlenmesi bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarm veriyor buralarda yaşayanlar dikkat
Foto Galeri Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarm veriyor buralarda yaşayanlar dikkat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: 6’lı masa EYT’lilerin maaşlarını ödeyemeyecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: 6’lı masa EYT’lilerin maaşlarını ödeyemeyecek
Türkiye ekonomisi Ocak ayında rekor cari açık verdi
Türkiye ekonomisi Ocak ayında rekor cari açık verdi
Ücretsiz Wi-Fi hizmeti kullanalar dikkat! Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, uyardı
Ücretsiz Wi-Fi hizmeti kullanalar dikkat! Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, uyardı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi siyasi partiye katıldı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi siyasi partiye katıldı
'Doğu Perinçek 28 Şubatçı bir provokatördür' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan Beştepe iddiası...
'Doğu Perinçek 28 Şubatçı bir provokatördür' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan Beştepe iddiası...
Başvuru tarihleri açıklandı! Bakanlık duyurdu iş arayanlar dikkat
Başvuru tarihleri açıklandı! Bakanlık duyurdu iş arayanlar dikkat
LGS hakkında flaş karar Mahmut Özer duyurdu!
LGS hakkında flaş karar Mahmut Özer duyurdu!
Vahşete tanık oldu ağlaya ağlaya anlattı: Ağzına, kafasına, her yerine...
Vahşete tanık oldu ağlaya ağlaya anlattı: Ağzına, kafasına, her yerine...
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polise saldırı mahalleyi birbirine kattı 5 polis yaralandı
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polise saldırı mahalleyi birbirine kattı 5 polis yaralandı
Ders zili yeniden çaldı: Depremin vurduğu 3 ilde eğitim-öğretim başladı
Ders zili yeniden çaldı: Depremin vurduğu 3 ilde eğitim-öğretim başladı
Minibüs Caddesi'ne tramvay! İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor
Minibüs Caddesi'ne tramvay! İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor
EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?