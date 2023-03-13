Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci! Tarih belli oldu bir araya geliyorlar

Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci konulu Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının 15-16 Mart’ta yapılacağı belirtildi.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da 15-16 Mart tarihlerinde Ankara-Şam normalleşme süreci kapsamında Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’ın Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya gelecek.

Toplantı ilk kez 4'lü formatta, İran'ın da katılımı ile gerçekleşmiş olacak.

Daha önce Rusya, Türkiye ve Suriye'nin Milli Savunma bakanları ve İsithbarat Başkanları Rusya'da biraraya gelmişti.

Yeni haftada gerçekleştirilecek görüşme ile Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşecek toplantının takviminin belirlenmesi bekleniyor.