Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den manevi tazminat olarak kazandığı 20 bin 500 lirayı depremzedeler için harcanmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özel aleyhine açtıkları manevi tazminat davasının Yargıtayca onanarak kesinleştiğini belirtti.

Aydın, Özel'den manevi tazminat olarak tahsil edilen 20 bin 500 liranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlandığını bildirdi.