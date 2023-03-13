Gazeteci Talat Atilla, Kuşoğlu'nun programındaki açıklamalarını çarpıtanlara tepki gösterdi

Gazeteci Talat Atilla, Tv100'deki programına konuk ettiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarının polemik konusu yapılmasına tepki gösterdi.

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Gazeteci Talat Atilla, Tv100'deki programına konuk ettiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarının polemik konusu yapılmasına tepki gösterdi.

TV100’de Talat Atilla ve Tamer Korkmaz'ın hazırladıkları Memleket programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, seçimlerin hemen ardından İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa iki belediyenin Ak Parti'ye geçeceğini belirterek bu yüzden Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere göre bir değerlendirme yapılacağını söylemişti.

Talat Atilla'dan tepki

Kuşoğlu'nun açıklamalarının medyada çokça yankı bulması üzerine, Gazeteci Talat Atilla, sosyal medyadan, Kuşoğlu'nun Prof. Dr. Kaboğlu'nun görüşlerini aktardığını ve sürecin değerlendirileceğini söylediğini, Kuşoğlu'nun açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Talat Atilla paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günkü TV100'deki program konuğumuz "@bkusoglu nun @mansuryavas06 ve @ekrem_imamoglu @kilicdarogluk değerlendirmelerini mecrasından çıkararak polemik yapmak kasıtlıdır, ayıptır, maksatlıdır. Prof. Kaboğlu'nun sözlerini söyleyip sonuca göre değerlendiririz demiştir."