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Sosyal medya paylaşımı yaptı yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sosyal medya paylaşımı yaptı yakayı ele verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan şahsın sosyal medyadan paylaşım yaptığı aracı takibe alan polis ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı.

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Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin son günlerde aranan şahıslara yönelik olarak çalışmalarına devam ediyor.

Hakkında araması bulunan İ.D. isimli şahsın sosyal medya üzerinden paylaştığı araç görüntülerinden aracın marka modeli ve plakası tespit edildi.

Araç Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Toprak Kavşağı olarak bilinen bölgede gerekli tedbirler alındıktan sonra kontrollü olarak durdurulurken, şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Araçta bulunan İ.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında Birden Fazla Kişi ile Gece Vakti Silahla Yağma suçlarından arandığı ve toplam 33 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şahsın yapılan üst aramasında silah ve 20 adet fişek ele geçirildi. Şahıs emniyetteki sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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