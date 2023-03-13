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'İlk Evim' konutları İstanbul kura tarihleri belli oldu! Bakan Murat Kurum paylaştı: Tuzla, Çatalca, Silivri...

'İlk Evim' konutları İstanbul kura tarihleri belli oldu! Bakan Murat Kurum paylaştı: Tuzla, Çatalca, Silivri...

İSTANBUL'da, "İlk Evim" projesi kapsamında inşa edilecek konutların kura çekim tarihleri belli oldu. Bakan Murat Kurum, "İlk Evim’de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" açıklaması yaptı. Bakan Kurum Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de inşa edilecek konutların kura tarihlerini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim” projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara’da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul’da kuralarıyla birlikte “İlk Evim” projesi kuraları sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de İstanbul zamanı!" diyerek İstanbul konutlarının kura takvimini paylaştı.

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