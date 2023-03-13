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Uyuşturucu kurtesinin karnından 65 kapsül uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu kurtesinin karnından 65 kapsül uyuşturucu çıktı

Kars’ta İran uyruklu 1 kişinin mide ve bağırsağından 65 kapsül sentetik uyuşturucu çıktı. Zanlı ve kendisine yardım eden taksi şoförü tutuklandı.

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Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Omid Baghernezad'ın üzerinde uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince takibe alınan İranlı şahıs ve beraberindeki 2 kişi, Kars’ın Selim ilçesi girişinde ticari takside yakalandı. Yapılan üst aramasında bir şey bulunamayan Omid Baghernezad, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada çekilen röntgende Omid Baghernezad'ın mide ve bağırsağında kapsüller halinde 65 parça halinde 412 gram sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi. Baghernezad’a yardım ve yataklık yapan taksi şoförü ve diğer 1 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 15 gram metamfetamin, 5 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mühimmat ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Omid Baghernezad ve taksi şoförü çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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