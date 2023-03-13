"HDP ile görüşeceğim" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'suikast' iddialarıyla ilgili konuştu

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşeceğini belirterek, "Arkadaşlarım eş genel başkanlarla yapacağım görüşmeyi planlıyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir görüşme yapacağını açıkladı. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin görüşme için planlama yaptığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları aldıklarını söylemişti. Kılıçdaroğlu, ‘suikast’ iddialarına yönelik ilk kez değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"HDP ile görüşeceğim"

HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar.

Suikast iddiaları

Ben terör örgütleri tarafından öldürülmek ve kimi güçler tarafından linç edilmek istenen bir siyasetçiyim. Ne yaşamış olursam olayım, bir adım geri adım atmadım. Dolayısıyla kimse de endişe etmesin. Bu türden haberlerin aynı zamanda bazı mahfillerin propaganda enstrümanı olduğunu da biliyorum. Toplumda bu tür haberler üzerinden korku, endişe yaratmaya çalışırlar; bu tür haberlerle toplumu sindirmeye çalışırlar. Kimsenin endişesi olmasın. Neyle ve kiminle tehdit ederlerse etsinler; tehdit eder görünürlerse görünsünler başaramayacaklar.

Amedspor sözleri: Bırakın Allah aşkına

Hiç kimse hiç kimseyi geçmişte yaşanan acıların sembolleri ve failleri üzerinden tehdit edemez. Kim bu tehdidi yapıyor veya bu tehdide aracılık ediyor, göz yumuyorsa haindir, bölücüdür. Hukuk ivedilikle gereğini yapar, yapmalıdır. Amedspor'un ismine gelince. Bırakın Allah aşkına; yıllar önce Türkiye Futbol Federasyonu onayladı bu ismi. Yaklaşık 10 yıldır, mücadele ettiği kümelerde yüzlerce maç oynamış, Türkiye'nin dört bir yanına deplasmana gitmiş; Türkiye'nin dört bir yanından Diyarbakır'a gelmiş takımlara ev sahipliği yapmış, Amedspor. Amedspor'un isminin Amedspor olduğunu yeni mi duymuşlar.

"Deprem toplanma alanları bile ranta açıldı"

Deprem toplanma alanlarının bile ranta açıldığı bir ülke, felakete koşar adım gitti. Millet İttifakı'nı oluşturan değerler bütünün öncelikli amacı da bu çürümüşlüğü kesip atmak olacak. Bu kangrenli yapıyı hızlıca bünyeden koparacağız. Her krizin, her beceriksizliğinin faturasının işçiye, çalışana, memura ve emek üreten diğer kesimlere fatura edilmesi ahlaki değildir. Kabul edilemez. Ortada bir başarısızlık varsa sorumlusu siyasi iradedir.

"Çalınan 418 milyarı geri alacağız"

Nerede bu vergiler kardeşim? Bunların hepsinin hesabını teker teker soracağız. Devletin hazinesinden çalınan 418 milyarı geri alacağız. Milletin parası, milletin olacak. Açlık ve yoksulluk sınırı altında ezilen milyonlarca yurttaşımızın hakkını söke söke alacağım. Bu değişim kalıcı refahın da ön adımı olacaktır. Milletimiz müsterih olsun.