Bir ilde daha pide fiyatı belli oldu! Gram aynı kaldı fiyatı yükseldi

23 Mart günü Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesi şehirlerde Ramazan pidesinin fiyatı belli olmaya başladı. İzmir ve Ankara'dan sonra Uşak'ta da pide fiyatı belli oldu.

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Uşak Fırıncılar ve Unlu mamul İmalatçıları Esnaf Odası’nın talebi ile Uşak Belediyesi ve Valilikçe onaylanan tarifeye göre; bu yıl Ramazan ayında Uşak’ta 330 gram pide 10 TL, 450 gram pide 15 TL’den satılacak.

Uşak’ta 2021 yılında tek tip üretilen 350 gram 4 TL’den, 2022 yılında 330 gram pide 6 TL’den satılmıştı.